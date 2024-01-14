Герой Великой Отечественной войны посетила штаб кандидата в президенты Владимира Путина

Участница Великой Отечественной войны Антонина Белозерова посетила штаб кандидата в президенты Владимира Путина и оставила свой голос в его поддержку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волонтеров победы».

Отмечается, что исполнить ее желание помогли участники движения. Героя сопровождала исполнительный директор «Волонтеров победы» Анастасия Рябова.

«С добровольцами Антонина Алексеевна приехала в штаб, оставила свою подпись и пообщалась с молодежью. Вместе с ветераном они вспомнили, как в преддверии Нового года поздравляли друг друга с наступающим праздником», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, участница Великой Отечественной войны была очень рада встрече и поделилась впечатлениями с волонтерами. «Даже не представляете, какой у меня сегодня счастливый день», — подчеркнула ветеран.

Как рассказали в движении, 17 марта 2024 года Антонина Алексеевна будет отмечать свой 100-летний юбилей. По словам ветерана, она мечтает, чтобы с этим юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин.

Белозерова в 18 лет сама пришла в военкомат для помощи на фронте. Девушку зачислили в 107-й отдельный батальон под Великими Луками.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано.