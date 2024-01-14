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Синоптик заявил, что минувшая ночь в Москве была последней в периоде холодов

Тишковец: минувшая ночь в Москве стала последней в периоде аномального холода

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Maxim Shemetov/Reuters

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь в российской столице стала последней в периоде аномального холода. Об этом сообщает РИА Новости.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ было минус 22,5, в центре города, на Балчуге, уже не холоднее минус 17,5, МГУ — минус 20,2, Тушино — минус 24,6», — поделился синоптик.

Он добавил, что самая низкая температура наблюдалась в подмосковном Серпухове с показателем - 30,1°С, в Михайловском — с - 30,7°С и в Мелихово — с - 30,7°С.

Тишковец уточнил, что в будущем такие морозы в Центральной России не ожидаются, можно ожидать положительных отклонений температуры от нормы.

До этого сообщалось, что не менее 20 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево из-за неблагоприятных погодных условий. По информации на 8:35 мск, во Внуково были задержаны вылеты семи пассажирских самолетов. Кроме того, руководство воздушной гавани отменило еще один рейс.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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