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Путин поделился впечатлениями от поездки на Чукотку

Путин заявил, что благодаря поездке на Чукотку смог увидеть нужды людей

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что остался доволен поездкой в Чукотский автономный округ, так как это позволило лучше понять проблемы и нужды жителей региона. Соответствующее заявление главы государства опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», – сказал Путин, добавив, что не жалеет о поездке и считает подобные визиты очень важными и незаменимыми.

Российский лидер обратил внимание на проблему, связанную с тем, что основной город Чукотки Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт — на другой стороне. По его словам, существует несколько возможных решений данного вопроса.

На вопрос журналиста, не жестковато ли было ехать на снегоходе по льду через Анадырский залив, Путин ответил: «Все нормально».

10 января сообщалось, что президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку в Анадырь с рабочей поездкой.

Ранее Дмитрий Песков выразил уверенность в новом визите Путина в Якутию.

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