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Суд избрал меру пресечения для россиянина, обвиняемого в сотрудничестве с Польшей

Суд отправил в СИЗО обвиняемого в сборе данных для спецслужб Польши россиянина

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу до 10 марта сотрудника режимного предприятия Пензенской области, уличенного в связях со спецслужбами Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется на странице Ленинского районного суда в соцсети «ВКонтакте», жителю Пензенской области, который отправлен под стражу, следствием предъявлено обвинение в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

12 января ФСБ заявила, что задержала сотрудника завода в Пензенской области, который хотел передать Польше данные о закрытом объекте в обмен на предоставление ему политического убежища.

Спецслужба показало видео, на котором мужчина признался в том, что хотел передать польской стороне данные об объеме производства, а также о нахождении, месторасположении цехов и электроподстанций предприятия с территории Казахстана.

Позднее заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что задержанный спецслужбами в России сотрудник завода в Пензенской области не связан с польскими спецслужбами.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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