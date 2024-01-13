Руководитель платформы «Дигория» заявил о больших возможностях самореализации ученых

«Дигория», отмечающая в этом году пятилетие, создавалась как образовательная площадка для студентов-политологов, но переросла в полноценную платформу для молодых ученых социально-гуманитарного профиля, включающую в себя несколько крупных федеральных проектов. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель платформы Заурбек Хугаев.

Ключевым проектом «Дигории» Заурбек Хугаев назвал всероссийский одноименный форум.

«Форум «Дигория» — это настоящая фабрика мысли, на которой собираются лучшие молодые ученые и практики страны и формируют ключевые ценностно-мировоззренческие нарративы и проекты для российской молодежи. Конкурс на участие в форуме — более 5 человек на место, а средний возраст участников вырос до 28 лет. Каждый из них — настоящий профессионал, который уже добился успеха и готов применить свои знания на практике», — рассказал руководитель платформы.

Он также напомнил, что на форуме прошел грантовый конкурс, по итогам которого участники получили более 3 млн рублей на реализацию своих проектов. В конце форума были награждены лауреаты национальной премии «Дигория» в трех номинациях — «Политические исследования», «Политические технологии» и «Политические коммуникации».

«Прямо на форуме в рамках работы центра карьеры «Polit Job» участники получили возможность пройти очное собеседование с лучшими работодателями страны, и по итогам собеседований более 20 человек получили приглашение на работу», — добавил Хугаев.

Он считает, что форум стал не просто местом сбора молодежи, он дает все возможности для их самореализации «в одно окно».

Также эксперт рассказал о результатах работы созданного в начале прошлого года экспертного клуба «Дигория». По его словам, в этом году 72 члена клуба дали более 3 тыс. экспертных комментариев для федеральных СМИ и более 150 раз принимали участие в эфирах телепередач.

«Молодые политологи, социологи, историки, экономисты и другие эксперты клуба получили возможность делиться своими прогнозами и знаниями со всей страной, и вся страна получила возможность увидеть, какое у нас в стране талантливое и перспективное поколение молодых экспертов», — отметил Хугаев.

Руководитель платформы добавил, что в будущем году «Дигория» будет масштабироваться и реализовывать новые проекты, чтобы создавать как можно больше возможностей для самореализации молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы.

«А они в свою очередь сделают все, чтобы сформировать необходимый нашей стране образ будущего, а затем воплотить его в жизнь», — заключил Хугаев.

В этом году V всероссийский форум «Дигория» отмечает пятилетие. За это время из образовательного мероприятия для студентов проект вырос до полноценной платформы, которая объединяет опытных специалистов, молодых ученых и практиков общественно-политической сферы.