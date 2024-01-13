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Популярного российского блогера-бодибилдера объявили в розыск

МВД России объявило в розыск блогера Александра Шпака по уголовной статье

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Александр Мещанскии-Шпак/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Популярного блогера-бодибилдера Александа Шпака объявили в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

В ведомстве отметили, что Александр Шпак 1979 года рождения разыскивается по уголовной статье. При этом статья, по которой блогера объявили в розыск, не уточняется.

До этого издание Life сообщало, что Шпака потребовали признать иноагентом. С заявлением к генпрокурору Игорю Краснову обратились общественники из организации под названием «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». По их информации, 44-летний блогер регулярно оскорбляет в социальных сетях российских военнослужащих, высмеивает раненых и пленных бойцов, а также критикует спецоперацию России на Украине.

После начала СВО Шпак уехал в Турцию. На него составлено семь протоколов на общую сумму штрафов около 300 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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