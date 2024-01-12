В поликлиниках Москвы ввели новые правила

В московских поликлиниках ввели новые правила приема пациентов. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.

«Важно иметь возможность оценить, насколько они соблюдаются, чтобы совершенствовать работу. Поэтому более половины руководителей московских поликлиник обратились официально в департамент здравоохранения с просьбой дать им инструмент такой оценки и проводить выборочный обезличенный аудиомониторинг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аудиозапись приема будет конфиденциальной, с ее помощью нельзя будет идентифицировать конкретного пациента или врача. Ее содержание не будет являться врачебной тайной.

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