Годовая инфляция в РФ в декабре 2023 года замедлилась до 7,42%

Годовая инфляция в России по итогам декабря 2023 года замедлилась на 0,06%, до 7,42%, а цены в месячном выражении выросли на 0,73%. Это следует из данных Росстата.

Отмечается, что продовольственные товары в декабре подорожали на 1,49% по сравнению с ноябрем и выросли на 8,16% в годовом выражении.

До этого сообщалось, что неравенство между богатыми и бедными российскими семьями сократилось. Согласно данным статистики, в прошлом году доходы наиболее обеспеченных граждан РФ в 9,1 раза превышали доходы соотечественников с самыми низкими доходами. При этом годом ранее разница составляла 10,3 раза.

По информации ведомства, самые богатые российские семьи зарабатывают в среднем 101,2 тыс. рублей в месяц, а доходы самых бедных равны 11,1 тыс. рублей (до 40% суммы составляют социальные выплаты). Как следует из документа, обеспеченные семьи составляют 10% населения РФ, на них приходится 26,7% всего объема денежных доходов.

Ранее автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки перечислил активы для защиты от инфляции.