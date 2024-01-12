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В Приднестровье продлили на 60 суток режим опасности

Президент Приднестровья продлил на 60 суток режим опасности из-за угроз терактов

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Артем Кулекин/РИА Новости

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что действия желтого уровня террористической опасности продлено на 60 суток. Об этом сообщает ТАСС.

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого — желтого — уровня террористической опасности на 60 суток», — сообщил Красносельский.

До этого Красносельский заявил, что Тирасполь готов предотвратить теракты со стороны Украины. Он также отметил, что милиция и другие правоохранительные органы республики готовы к любой провокации со стороны Киева.

9 марта министерство госбезопасности ПМР сообщило о предотвращении покушения на лидера республики Вадима Красносельского, а также ряд должностных лиц. По информации ведомства, операция готовилась по указанию СБУ. 14 марта прокурор Анатолий Гурецкий заявил, что рядом с Бендерской крепостью намеревались совершить теракт против делегации ОБСЕ.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон рассказал, почему Кишинев не ведет боевые действия против Приднестровья

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