Пожилой россиянке удалили гигантскую опухоль яичника

Врачи Томского онкодиспансера удалили 76-летней женщине огромную опухоль яичника. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров на своей странице во «ВКонтакте».

По словам врача, пациентка обратилась с жалобами на боли в животе, который стремительно увеличился в размерах. Медики обнаружили у нее новообразование и отправили в онкодиспансер, где женщину прооперировали.

«Опухоль размером 50*45*44 см (!), исходила из правого яичника и занимала всю брюшную полость», — рассказал Фидаров, отметив, что размер новообразования можно сравнить с размером новорожденного младенца.

Медик сообщил, что гистология показала, что у пациентки начальная стадия эндометриоидной аденокарциномы, при которой не нужна химиотерапия.

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