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В Польше отрицают, что задержанный в РФ был связан с польскими спецслужбами

МИД Польши назвал фейком связь задержанного ФСБ в РФ с польскими спецслужбами

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что задержанный спецслужбами в России сотрудник завода в Пензенской области не связан с польскими спецслужбами. Об этом он сообщил польскому порталу Onet, передает РИА Новости.

«В ситуации, когда мы прилагаем все возможные усилия для поддержки Украины на экономическом, социальном или военном уровне, следует считать фейком», — сказал замглавы польского МИД.

12 января ФСБ заявила, что задержала сотрудника завода в Пензенской области, который хотел передать Польше данные о закрытом объекте в обмен на предоставление ему политического убежища.

Спецслужба показало видео, на котором мужчина признался в том, что хотел передать польской стороне данные об объеме производства, а также о нахождении, месторасположении цехов и электроподстанций предприятия с территории Казахстана.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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