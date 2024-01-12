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«Единая Россия» проведет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина

На площадках «Единой России» пройдет сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

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Единая Россия

В «Единой России» 16 января пройдет единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом заявил секретарь генсовета партии, первый зампред Совфеда Андрей Турчак, сообщается на сайте «Единой России».

По его словам, сбор подписей состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках — штабах общественной поддержки, общественных приемных председателя партии, региональных и местных исполкомах.

«В удаленные территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтеры, чтобы помочь людям», — написал Турчак в своем Telegram-канале.

При этом секретарь генсовета «Единой России» уточнил, что вместе со сбором подписей в регионах на партийных площадках пройдет обсуждение итогов и планов по народной программе и партийным проектам.

Ранее сообщалось, что число подписей, которые собрали в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина в качестве самовыдвиженца, уже превысило 1,8 млн. На прошлых выборах президента России в 2018 году, в поддержку кандидатуры Путина в 85 субъектах в общей сложности собрали более 1,6 млн подписей.

Напомним, выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

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