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Психолог рассказала, почему стоит отпраздновать старый Новый год

Психолог Игонина: старый Новый год является поводом еще раз поздравить близких

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Shutterstock

Старый Новый год — отличный повод еще раз поздравить близких, вручить подарки и создать праздничное настроение. Об этом в беседе с РИАМО напомнила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она подчеркнула, что времяпрепровождение в кругу семьи способствует восстановлению эмоционального баланса, улучшает настроение и снижает уровень стресса.

«Если Новый год подразумевает какие-то определенные традиции и ритуалы, которым мы всегда следуем, то сейчас мы можем позволить себе более свободный формат — сходить в кафе, посетить каток и прогуляться по украшенному центру города. <...> А вечером после насыщенного и яркого дня приятно будет собраться с любимыми людьми за праздничным столом и приятно провести время», — отметила специалист.

Что касается подарков, по ее словам, необязательно дарить что-то дорогостоящее. Для старого Нового года подойдут небольшие сувениры, сладости и т.д., заключила психолог.

Согласно исследованию ВЦИОМ, больше половины россиян (58%) планируют отмечать старый Новый год. При этом 38% респондентов не смогли ответить на вопрос о происхождении праздника. Среди граждан в возрасте до 25 лет этот показатель составил 73%.

Выяснилось также, что среди тех, кто планирует отпраздновать старый Новый год, большинство граждан старше 60 лет (66%). Больше всего праздник ждут жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее сообщалось, что всех россиян ожидает морозная погода на старый Новый год.

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