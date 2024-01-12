Помилованный вагнеровец из Приморья отправится в колонию за новое убийство

В Приморье суд отправил в колонию за убийство после спора о спецоперации ранее помилованного бойца ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает пресс-служба Дальнереченского районного суда.

Ранее судимый за убийство и помилованный на основании указа президента России Владимира Путина мужчина, который после освобождения проходил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО, вновь осужден по той же статье.

Сообщается, что в ходе распития спиртных напитков между бойцом и его собутыльником произошла ссора, переросшая в драку. Ее причиной стали высказывания потерпевшего о спецоперации.

В ходе стычки экс-военный нанес знакомому удары деревянным табуретом и дюралевой битой. Затем мужчина несколько раз ударил потерпевшего ножом в область ягодиц. Россиянин скончался.

Тот факт, что своими высказываниями об СВО жертва сильно задела чувства бойца, суд учел в качестве смягчающего обстоятельства. Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее экс-бойца ЧВК «Вагнер» арестовали за попытку расправиться с любовником жены.