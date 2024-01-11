В Москве подозреваемый в контрабанде угнал машину таможенников, пока они платили за бензин

В Москве ищут подозреваемого в контрабанде наркотиков, который уехал на служебной машине таможенников. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Мужчину, у которого правоохранители нашли запрещенные вещества, доставляли в полицейский участок на служебном автомобиле.

По пути таможенники решили заправить машину. Пока правоохранители оплачивали счет, мужчина в наручниках сел за руль автомобиля и скрылся.

Спустя некоторое время подозреваемый бросил машину на Бескудниковском проезде. На данный момент мужчину ищут. Известно, что в последний раз его видели в Восточном Дегунино.

По данным Telegram-канала «112», подозреваемый является уроженцем Таджикистана. Правоохранителям мужчина пообещал поделиться информацией о своем кураторе.

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