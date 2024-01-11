Петербуржцы уже 15 часов находятся на борту самолета из Турции

Пассажиры самолета, следовавшего по маршруту Стамбул — Санкт-Петербург, уже 15 часов находятся на его борту. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Борт TC-JSM компании Turkish Airlines вылетел из Стамбула в 2:05, должен был приземлиться в Санкт-Петербурге в 5:35, но пилотам пришлось изменить маршрут. По данным Flightradar24, борт приземлился в Хельсинки, а оттуда снова улетел в Стамбул. В 16:31 он вылетел в Петербург.

В декабре сообщалось, что в Новосибирске пассажиры рейса, следовавшего в Новокузнецк, вторые сутки оставались в аэропорту. Борт направлялся в Новокузнецк из Санкт-Петербурга, но экипаж был вынужден сесть в Новосибирске из-за снегопада. По словам пассажиров, планировалось, что они переждут непогоду и отправятся в путь. После снегопада экипаж попытался поднять самолет в воздух, но сделать это не получилось.

Ранее в Улан-Удэ самолет загорелся при взлете.