Врач рассказал, почему нельзя часто принимать антибиотики

Частый прием антибиотиков может ослабить иммунитет и привести к тяжелым осложнениям. Об этом «Пятому каналу» рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам врача, бактерии, которые поражают организм во время болезни, могут выработать собственный иммунитет. Это, в свою очередь, приведет к тому, что они перестанут реагировать на лекарственный препарат. В этом случае для лечения пациента потребуются более тяжелые препараты для борьбы с болезнью.

«У пациента развивается тотальная устойчивость ко всем группам препаратов. И что делать с таким пациентом? Непонятно. [Лекарство] должно действовать, но оно не действует. <…> Аналогия прямая со всякими вредными привычками — алкоголем, табаком, наркотиками, когда уже помочь организму крайне сложно или невозможно», — подчеркнул эксперт.

Зайцев добавил, что антибиотики нельзя принимать без назначения врача, в том числе, потому такие препараты без точной постановки диагноза могут оказаться неэффективными.

Специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер до этого говорил, что прием антибиотиков зависит от заболевания и вида препарата. Иногда при лечении такими лекарствами требуется соблюдать определенные рекомендации — к примеру, в некоторых случаях обязательно нужен постельный режим и определенный вид питания.

Ранее сообщалось, что популярный японский антибиотик выводят с российского рынка.