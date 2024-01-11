Охотник случайно прострелил поясницу 17-летней девушке в Челябинской области

В Челябинской области старшеклассница получила пулевое ранение в спину, в нее случайно выстрелил инспектор местного союза охотников. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в Аргаяшском районе Челябинской области, компания молодых людей ехала из поселка Байгазина через лес в соседнюю деревню. По пути им пришлось пропускать встречную машину, из-за чего их авто застряло в снегу.

Подростки начали толкать машину, и в этот момент одна из девушек получила пулевое ранение в поясницу.

Выяснилось, что неподалеку охотился местный житель — инспектор союза охотников, он произвел два выстрела из карабина «Сайга», одна из пуль попала в школьницу. Девятиклассницу удалось спасти, ей предстоит реабилитация.

У инспектора были все разрешения на охоту и оружие — он находится под подпиской о невыезде, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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