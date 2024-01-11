Аэропорт в Петрозаводске закроют на месяц из-за ремонта

Аэропорт Петрозаводск, расположенный в одноименном городе, временно закроют в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта Карелии.

Как указано в заявлении, работа воздушной гавани будет приостановлена в период с 1 по 31 мая 2024 года. В связи с этим представители ведомства призвали граждан учитывать данную информацию при планировании поездок.

«Для улучшения искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск «Бесовец» министерством обороны РФ планируется проведение ремонта», — говорится в публикации.

11 января в Кемерово экипажу одного из пассажирских самолетов пришлось высадить людей пряма на взлетно-посадочной полосе местного аэропорта. Воздушное судно не смогло подвезти пассажиров к терминалу из-за ураганного ветра и плохого сцепления с дорогой.

За день до этого президент РФ Владимир Путин посетил чукотский город Анадырь, обратив внимание на достаточно неудобное расположение местного аэропорта. Тогда же глава государства заявил, что намерен проанализировать инициативы по улучшению качества пассажирских перевозок между населенным пунктом и воздушной гаванью.

Ранее сотрудники аэропорта в Перми обнаружили гранату в одной из посылок.