В Госдуме отреагировали на массовое убийство собак в приютах

В Бурятии начали усыплять собак в приютах после принятия закона, разрешающего эвтаназию животных. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Газете.Ru», что такие решения принимают регионы, в которых нет гуманных мер по борьбе с бездомными животными.

«Если бы регионы эффективно использовали тот исчерпывающий инструментарий, который дан сегодня федеральным законом, то никакое умерщвление никому бы не понадобилось, ни одному региону. Сегодня федеральное законодательство дало регионам право регистрации животных, учета идентификации, штрафов за выброшенных питомцев, штрафов за самовыгул, запрета этого самовыгула, проведение льготной, бесплатной стерилизации, проведение программ по пристройству животных, проведение просветительских мероприятий, строительство приютов, в том числе без привлечения бюджетных средств на условиях государственного частного партнерства, поддержки волонтерских организаций — все, что угодно. Я десяток мер перечислил. Как правило те регионы, которые сейчас склоняются к введению эвтаназии, эти меры не реализовывают, то есть комплексных мероприятий там не было. Я считаю, что у региона, где эти мероприятия реализованы, не будет необходимости в проведении каких-то радикальных мер», — сказал он.

Депутат считает, что эвакуация животных из Бурятии, которую объявили защитники животных, неэффективна. По его мнению, важнее системно заниматься пристройством животных, в том числе с помощью региональных властей.

«Надо именно комплексно подходить к решению проблем безнадзорных животных, в том числе в вопросах пристройства. Когда их вывозят в другие регионы, мы понимаем, сколько стоит вывезти одну собаку. Но, например, в Нижегородской области приют, который занимается, пристраивает тысячу бездомных собак в год в рамках области. Я один, как депутат, пристраивал в год больше сотни животных. Один человек в рамках своего региона — Челябинской области. То есть гораздо эффективнее, когда это системная работа, а не вот эти спасательные операции. Поэтому, в принципе, и пристройством должны заниматься региональные власти. Речь не про Бурятию, а речь в целом про то, что раз проблема бездомных животных системная — кто-то их выбросил, кто-то от них избавился, кто-то их в свое время не стерилизовал, и у них потомство появилось, которое тоже на улице оказалось, значит, и решаться эта проблема должна тоже системно», — добавил он.

По словам Бурматова, решение об усыплении животных приняли избранные гражданами депутаты. Он также уточнил, что, согласно федеральному закону, эвтаназия возможна в случае, когда животное неизлечимо болеет и страдает.

«У нас возможна эвтаназия тяжелобольных, неизлечимых животных, либо в случае эпидемии заболеваний, которые могут быть переданы. Надо смотреть, на основании чего такие решения были приняты, чем это мотивировано. Что касается реакции на эти законопроекты, которые принимаются — их принимают депутаты региональные, то есть это люди, за которых проголосовали жители конкретного региона. Мы с вами можем одним образом относиться к этим инициативам, но люди отправили в региональные органы власти своих представителей, которые приняли такое решение. Например, за меня как за депутата проголосовали жители Челябинской области — я принял закон об ответственном обращении с животными. Это моя позиция, потому что это и позиция моих избирателей. Насколько мне известно, в Бурятии идут суды по поводу этого решения. Здесь это вопрос к соответствующим органам, которые это оценивают. Но в первую очередь это оценка избирателей — это их представители в региональном органе власти приняли такое решение, то есть делегированные гражданами люди», — заключил он.

11 января бурятский фонд «Собака счастья» сообщил, что в приюте «Ананда» представители регионального управления ветеринарии пришли с «проверкой» и усыпили 18 собак. Волонтеры проводят эвакуацию животных в другие регионы страны.

Законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных животных, региональное собрание приняло в ноябре 2023 года. Тогда депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить это решение.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал право субъектам самим решать, как обращаться с бездомными животными.