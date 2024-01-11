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Фельдшер «скорой» вытолкала россиянку из машины, не дав сопровождать годовалого внука

На Сахалине фельдшер вытолкала ногой из «скорой» бабушку годовалого пациента

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Телеграм-канал «Ворона Карловна»

На Сахалине у местной жительницы произошел конфликт с фельдшером скорой помощи, которая, по утверждению сахалинки, не дала ей сопроводить годовалого внука в больницу. Женщина пожаловалась, что медицинский сотрудник вытолкала ее ногой из кареты скорой помощи. Видеозапись случившегося опубликовала блогер Светлана Негматулина в своем Telegram-канале «Ворона Карловна».

Инцидент произошел в селе Санаторном. По данным канала, мать двоих детей, 12 лет и одного года, уехала по медицинским делам в областной центр, оставив детей с бабушкой. Последняя заметила у годовалого внука недомогание и вызвала ему «скорую». Фельдшер, по словам сахалинки, не согрела и не обработала руки перед контактом с ребенком. Медик приняла решение госпитализировать младенца, после чего и произошел конфликт.

На опубликованном блогером видео пожилая женщина пытается зайти в карету «скорой», в то время как фельдшер выталкивает ее оттуда ногой.

В пресс-службе областного Минздрава в беседе с изданием Citysakh.ru отметили, что фельдшер выполнила все необходимые по нормативам действия, в том числе обработку рук, подчеркнув, что в действия медработника все время вмешивалась бабушка малолетнего пациента.

«Учитывая агрессивное поведение бабушки, фельдшер обратилась на станцию скорой помощи для вызова бригады полицейских. В сопровождении бригады скорой помощи и малолетнего ребенка в больницу бабушке было отказано в связи с ее неустойчивым поведением и тем фактом, что она не является официальным представителем пациента», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Также там уточнили, что сотрудники «скорой» транспортировали в больницу не только годовалого ребенка, но и 12-летнего брата, которого осмотрели медики, а затем передали матери.

Ранее россиянин напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в погреб.

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