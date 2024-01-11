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Экс-советник мэра Киева не верит в открытие синей ветки метро через полгода

Экс-советник мэра Киева: синюю ветку метро могут открыть только через пять лет

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Восстановление части синей ветки киевского метро, которую закрыли из-за разгерметизации и проседания тоннелей, может занять несколько лет. Такое заявление сделал бывший советник мэра украинской столицы Максим Бахматов, сообщает местное издание «Страна.ua».

Экс-чиновник напомнил, что власти города обещают завершить ремонтные работы в течение шести месяцев. Однако подобные высказывания не вызывают у Бахматова доверия.

«Вчера вышла информация, что этот тоннель может быть вообще закрыт. И будут строить новый тоннель. Скоро ли откроется синяя ветка? Нет, не скоро», — сказал бывший чиновник.

Он не исключил, что строительство нового тоннеля может занять от двух до трех лет. Более того, бывший советник главы Киева обратил внимание на аварийное состояние станции метро «Демеевская».

По словам экс-чиновника, ремонт данного объекта не представляется возможным. В связи с этим Бахматов предположил, что в скором времени городская администрация выдаст рекомендации о строительстве новой станции.

В начале декабря правительство украинской столицы объявило о закрытии шести станций в южной части синей линии метро — от «Дымеевской» до «Теремков». Решение было принято в связи с разгерметизацией тоннелей и их затоплением.

Позже заместитель председателя городской администрации Николай Поворозник заявил, что в Киеве закроют еще одну часть синей ветки метро. Речь шла об участке пути между станциями «Почайна» и «Тараса Шевченко».

Ранее в Киеве начала протекать одна из станций на красной ветке метро.

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