Турция депортировала россиянку, обвиняемую в мошенничестве

Из Турции депортировали россиянку, которая находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает Telegram-канал «МВД Медиа».

Турецкая сторона передала россиянку Наталью Гарбуль представителям российского ведомства в аэропорту Внуково в Москве. Женщина обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

«По версии следствия, злоумышленница и ее сообщники предлагали гражданам стать инвесторами офшорной компании. Эта организация имела несколько офисов на территории города Самары, однако реальную финансово-хозяйственную деятельность не вела, работая по принципу финансовой пирамиды. В период с октября 2015 по ноябрь 2016 года фигуранты похитили денежные средства граждан на сумму более 11 млн рублей», — говорится в сообщении.

Обвиняемая решила скрыться за границей, после чего ее объявили в международный розыск. В результате проведенных мероприятий, иностранные коллеги обнаружили Гарбуль в Турции, они приняли решение депортировать женщину в Россию.

В декабре ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров сообщал, что в 2024 году в России активизируются финансовые аферисты, что повлечет рост мошенничества по сравнению с показателями 2023 года.

По его словам, стоит ожидать сезонное мошенничество в сезон отпусков, перед праздниками. Например, фишинговые сайты по бронированию отелей, покупка авиабилетов или фейковые розыгрыши, денежные компенсации. Такая же ситуация будет складываться в преддверии 14 и 23 февраля, 8 марта.

Ранее известного блогера обвинили в мошенничестве из-за курса о миллионерах.