Синоптик предупредил москвичей об ультраполярном арктическом вторжении

В ближайшие дни москвичам придется забыть о теплой погоде – в центр России придет очередное ультраполярное арктическое вторжение, предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Похолодание начнется с завтрашнего дня, сообщил он в беседе с RT.

в ночь на пятницу температура воздуха в столице составит 15-17 градусов ниже нуля. Днем будет облачно, с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов мороза, в регионе – от 11 до 16 градусов ниже нуля.

«В субботу морозы окрепнут. Ночью по области от -21...-26 °С, в Москве -24 °С, днем -15...-17 °С», — добавил Ильин.

В воскресенье сильные морозы сохранятся: ночью будет -17...-22 °С, днем -10...-15 °С и небольшой снег. Потепление в столицу придет только в начале следующей недели.

Также на этой неделе будет меняться атмосферное давление. Сегодня оно низкое – 732 мм рт. ст., а в пятницу поднимется до 745. В субботу давление составит 750 и выше, а в понедельник вновь опустится до 730 мм рт. ст.

Напомним, Росгидромет сообщил, что к старому Новому году в большинство регионов вернутся аномальные холода. Так, в Приморском федеральном округе, включая Татарстан и Мордовию, температура воздуха будет на 8 °С ниже климатической нормы.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Москве на Крещение.