Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил москвичей об ультраполярном арктическом вторжении

Синоптик Ильин: в центр России ожидает ультраполярное арктическое вторжение

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В ближайшие дни москвичам придется забыть о теплой погоде – в центр России придет очередное ультраполярное арктическое вторжение, предупредил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Похолодание начнется с завтрашнего дня, сообщил он в беседе с RT.

в ночь на пятницу температура воздуха в столице составит 15-17 градусов ниже нуля. Днем будет облачно, с прояснениями, пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов мороза, в регионе – от 11 до 16 градусов ниже нуля.

«В субботу морозы окрепнут. Ночью по области от -21...-26 °С, в Москве -24 °С, днем -15...-17 °С», — добавил Ильин.

В воскресенье сильные морозы сохранятся: ночью будет -17...-22 °С, днем -10...-15 °С и небольшой снег. Потепление в столицу придет только в начале следующей недели.

Также на этой неделе будет меняться атмосферное давление. Сегодня оно низкое – 732 мм рт. ст., а в пятницу поднимется до 745. В субботу давление составит 750 и выше, а в понедельник вновь опустится до 730 мм рт. ст.

Напомним, Росгидромет сообщил, что к старому Новому году в большинство регионов вернутся аномальные холода. Так, в Приморском федеральном округе, включая Татарстан и Мордовию, температура воздуха будет на 8 °С ниже климатической нормы.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Москве на Крещение.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами