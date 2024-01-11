В Новосибирске произошла серьезная коммунальная авария

Серьезная коммунальная авария в Новосибирске оставила без отопления и горячей воды более 200 объектов. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Новосибирска.

Согласно сообщению, в ночь на 11 января от диспетчера ООО «НТСК» поступила информация о дефекте на теплотрассе на левом берегу реки Обь. По улицам разлился кипяток; затопило пешеходные дорожки и трамвайные пути — образовалась многокилометровая пробка. Исполняющий обязанности города Новосибирска Олег Клемешов провел заседание оперативного штаба по устранению дефектов на теплотрассах.

Как указали в мэрии, более 20 школ ушли на дистанционное обучение или сократили уроки. Всего в зоне аварии находятся 64 школы и 70 детских садов, подведомственных департаменту образования мэрии Новосибирска.

Согласно сообщению в Telegram-канале прокуратуры Новосибирской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

До этого сообщалось, что в Самаре на пересечении улиц Самарской и Вилоновской произошла коммунальная авария, из-за чего затопило несколько соседних улиц.

10 января во Владивостоке более трех тысяч человек остались без отопления из-за аварии. Территория в районе дома №41 на улице Калинина оказалась подтоплена.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.