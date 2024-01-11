Стало известно, где россияне планируют отдыхать в январе

Большинство россиян, или 51,8%, собираются отдыхать за границей после новогодних праздников. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Самым популярным российским городом традиционно стала Москва: в январе там будут отдыхать 26,4% путешественников, уже забронировавших гостиницу. За год доля почти не изменилась. На втором месте оказался Сочи, куда отправятся 18,5% туристов, а на третьем — Санкт-Петербург с долей 15,8%. Южный город несколько потерял популярность (число отельных заказов снизилось на 13%), а вот Северная столица востребована ровно так же.

В список популярных направлений января также вошли Казань (доля города — 2,3%), Калининград (2,2%), Иркутск (1,7%), Архыз (1,6%), Екатеринбург (1,3%), Домбай (1,2%) и Краснодар (1,1%). Заметнее всего вырос спрос на жилье в Краснодаре — отели там бронируют в два раза чаще, чем в январе прошлого года. Также более востребованы стали Домбай (+50%), Архыз и Калининград (в обоих случаях +45%). А вот в Иркутске и Казани будут отдыхать меньше россиян — число отельных заказов снизилось на 35% и 20%.

Среди зарубежных направлений в январе россияне почти одинаково часто выбирают Бангкок (6,8%) и Стамбул (6,5%). При этом спрос на отели в Турции за год снизился на 20%, а вот популярность отдыха в Таиланде, наоборот, растет: жилье в столице бронируют почти на 20% чаще. К тому же далее в списке идут Пхукет (4,9%; без изменений спроса) и Паттайя (4,2%; сюда едут на 20% меньше).

В топ-10 также оказались Дубай (3,2%), Париж (2,9%), Милан (2,3%), Рим (1,9%), Палермо (1,5%) и Ереван (1,4%). Среди этих городов выделяется Палермо — в начале 2023-го в столицу Сицилии не ездили вообще, а сейчас город оказался сразу на девятом месте. Также выросла популярность Парижа (+35%) и Милана (+20%), а вот в Ереван и Дубай отправится меньше россиян — число заказов снизилось на 40% и 33% соответственно.

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