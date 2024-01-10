Исследование: больше половины россиян планируют отмечать старый Новый год

Больше половины россиян (58%) планируют отмечать старый Новый год, передает проект «Сноб» со ссылкой на результаты исследования, проведенного ВЦИОМ. При этом 38% респондентов не смогли ответить на вопрос о происхождении праздника. Среди граждан в возрасте до 25 лет этот показатель составил 73%.

Выяснилось также, что среди тех, кто планирует отпраздновать старый Новый год, большинство граждан старше 60 лет (66%). Больше всего праздник ждут жители Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Издание напоминает, что старый Новый год появился после перехода с юлианского на григорианский календарь в 1918 году.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого рассказал, что на старый Новый год, который отмечается 14 января, в России ожидается морозная погода. Температура воздуха в Московской и Ленинградской областях, по его словам, опустится до -20°C.

Ранее сообщалось, что 14 января в Москве пройдет выступление Дениса Мацуева.