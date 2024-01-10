Путин поддержал предложение включить учебники языков малых народов в стандарт

Президент России Владимир Путин во время визита в Анадырь заявил, что поддерживает упрощение процедуры, по которой в образовательный стандарт включаются учебники языков коренных народов Севера. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на встрече с общественностью Чукотки был поднят вопрос о поддержке языков северных народов, в частности речь велась о том, что образовательные стандарты меняются быстрее, чем готовятся учебники коренных народов.

Путин отметил, что обсудит эту проблему с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

«Мы обязательно проработаем, я с Сергеем Сергеевичем Кравцовым переговорю обязательно», — заявил глава государства.

Он отметил, что «технические вещи вполне решаемы».

В конце декабря Кравцов рассказал, что учебники истории, в которых содержится обновленная информация о репрессированных народах, начали поступать в российские школы. По его словам, в прошлом в учебных материалах были определенные неточности по данному вопросу. В первую очередь речь идет об учебниках, выпущенных в конце XX века.

Ранее Путин объяснил, для чего был создан новый учебник истории.