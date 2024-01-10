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Путин пообещал подумать над улучшением перевозок между Анадырем и аэропортом

Путин изучит предложения по улучшению перевозок между аэропортом и Анадырем

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Президент РФ Владимир Путин намерен проанализировать инициативы, касающиеся улучшения качества пассажирских перевозок между городом Анадырь и чукотским аэропортом имени Ю. С. Рытхэу. О своих планах глава государства рассказал в ходе встречи с общественниками и жителями упомянутого населенного пункта, передает ТАСС.

В ходе мероприятия российский лидер обратил внимание на ситуацию с перевозкой пассажиров через Анадырский лиман. По его словам, власти должны «посчитать и посмотреть» возможность повысить качество оказываемых в данной сфере услуг.

«Надо посмотреть всякие современные средства передвижения, которые есть. <...> Надо подумать, паромы тоже разные бывают. Давайте подумаем», — сказал Путин, комментируя соответствующие предложения руководства Чукотского автономного округа.

Анадырский лиман представляет собой залив, на противоположных берегах которого расположены город Анадырь и поселок Угольные Копи. При этом в последнем находится окружной аэропорт имени Ю. С. Рытхэу.

10 января президент РФ впервые посетил Чукотку с рабочим визитом. После прибытия в город Анадырь глава государства заявил, что местный аэропорт расположен достаточно неудобно и «странно».

Ранее Путин объяснил, почему развитие Чукотки важно для всего мира.

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