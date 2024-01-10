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Путин пообещал рассмотреть предложение о социальных гарантиях для многодетных отцов

Путин пообещал рассмотреть предложение о соцгарантиях для многодетных отцов

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Freepik.com

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение распространить социальные гарантии на многодетных отцов. Об этом он заявил во время встречи с жителями Анадыря на Чукотке.

Путин согласился с тем, что влияние мужчины в семье важно, и рассказал, что его всегда впечатляют отцы в многодетных семьях. Он назвал их добрыми и работоспособными людьми, которые активны и скромно себя ведут. Президент также заявил, что такие отцы — идеальный пример «настоящего мужика».

«Конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства», — сказал президент.

Он добавил, что внимание государства к таким мужчинам должно повышаться и предложение могут рассмотреть. При этом российский лидер добавил, что «основной труд тут женский», говоря о распределении обязанностей в многодетных семьях.

В конце декабря Путин подписал закон о маткапитале только на детей с гражданством РФ по рождению. Это усложняет получение выплаты для приезжих. Теперь мигранты не смогут претендовать на их получение, если родили ребенка до получения российского гражданства.

Незадолго до этого Путин поставил подпись под указом, который сохраняет для родителей детей с инвалидностью возможность получать социальные выплаты в размере 10 тыс. руб. и одновременно работать неполный рабочий день.

Владимир Путин во время встречи с жителями Анадыря отметил тенденцию, что многодетность входит в моду в России. Один из представителей города оказался главой многодетной семьи, и президент обратил на это внимание.

Ранее россиянам рассказали о повышении социальных выплат в 2024 году.

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