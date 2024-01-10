В России продлят программу «Земский учитель»

Программу «Земский учитель», по которой педагоги в селах получают «подъемные», продлят до 2030 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время визита на Чукотку.

«Земский учитель» действует в России с начала 2020 года. Основной целью программы является помощь молодым специалистам при трудоустройстве в сельские школы. Образовательная организация, которую выбирают педагоги, должна быть в сельском населенном пункте, рабочем поселке, поселке городского типа или городе с численностью населения до 50 тыс. человек.

Учителя, которые принимают участие в программе, могут получить до 1 млн рублей (до 2 млн рублей — для дальневосточных регионов) «подъемных» при переезде в сельскую местность. Полученные деньги могут быть потрачены по усмотрению учителя на любые цели, отмечено в программе.

Участники программы принимают на себя обязательство проработать в должности учителя не менее 5 лет. При этом учебная нагрузка должна составлять не менее 18 часов в неделю, отметили на официальном портале программы. Также некоторые регионы устанавливают требования к удаленности от изначального места проживания и предыдущего места работы.

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