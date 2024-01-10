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Путин рассказал о моде на многодетные семьи среди россиян

Путин: радует, что в России становится модным иметь много детей

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин отметил тенденцию, что многодетность входит в моду в России. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Анадыря, передает Telegram-канал Кремля.

Один из представителей города оказался главой многодетной семьи, и президент обратил на это внимание.

«Вы знаете, что радует? Радует не только то, что у вас пять детей, что очень хорошо, и мы вас все поздравляем, радует то, что у нас становится модным иметь много детей», — сказал он.

В конце декабря Путин подписал закон о маткапитале только на детей с гражданством РФ по рождению. Это усложняет получение выплаты для приезжих. Теперь мигранты не смогут претендовать на их получение, если родили ребенка до получения российского гражданства.

Незадолго до этого Путин поставил подпись под указом, который сохраняет для родителей детей с инвалидностью возможность получать социальные выплаты в размере 10 тыс. руб. и одновременно работать неполный рабочий день.

Ранее Путин объяснил, почему дети богатых родителей должны всего добиваться сами.

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