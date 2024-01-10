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Путин удивился расположению аэропорта на Чукотке

Путин допустил, что в странном расположении аэропорта на Чукотке был смысл

Президент России Владимир Путин во время своего первого визита на Чукотку удивился расположению местного аэропорта. Об этом он сообщил во время осмотра круглогодичного тепличного комплекса в Анадыре.

Российский лидер добирался от воздушной гавани до столицы региона на снегоболотоходе. Он отметил, что добираться до города непросто — аэропорт с одной стороны залива, город — с другой. Такое расположение он назвал «странноватым».

Тем не менее Путин допустил, что при выборе такого места для аэропорта «наверное, был какой-то смысл».

Хозяйка теплицы Наталья Макатрова в разговоре с Путиным рассказала, что местные жители говорят о необходимости строительства моста. «Но нас здесь живет 12 тысяч человек в городе, какой мост», — заметила она.

Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, но тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

Ранее Путин созвонился с девочкой, чью мечту он исполнил в рамках «Елки желаний».

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