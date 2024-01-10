Россиянам пообещали аномальное похолодание и снегопады

11 января европейскую территорию России накроет снегопад, рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он пройдет на территории от Санкт-Петербурга до Москвы и Рязани, затронет Костромскую, Ярославскую, Тверскую и Владимирскую области. А к старому Новому году в большинстве регионов ожидаются аномальные морозы, предупредил синоптик в беседе с RT.

Завтра в Москве и регионе ожидается потепление: температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов мороза.

«Но к старому Новому году у нас опять резкое аномальное похолодание. То есть температура опять опустится до -15...-22 °С. Местами — до -22...-23 °С», — рассказал Варакин.

Сейчас, по его данным, аномальное похолодание фиксируется на юге — в Крыму, на Черноморском побережье, а также в ДНР, ЛНР. Кроме того, аномально холодно сейчас в Забайкалье, Якутии, Красноярском крае, Хабаровском крае, Амурской области.

«Аномалии в Приморском федеральном округе, включая Татарстан, Мордовию, — там на 8 °С ниже климатической нормы», — добавил синоптик.

Напомним, Гидрометцентр предупредил россиян, что 14 января ожидается морозная погода по всей стране. В Московской и Ленинградской областях температура воздуха опустится до минус 20 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Москве на Крещение.