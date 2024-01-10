В России призвали маркировать видео с опасными «играми» с детьми

В России следует ограничить распространение контента с опасными «играми» с детьми, считает детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она призвала отмечать подобные материалы специальной маркировкой. Соответствующее предложение Волынец направила депутатам Госдумы Александру Хинштейну и Яне Лантратовой, передает RT со ссылкой на копию документа.

Волынец отметила, что блогеры используют интернет-площадки в соцсетях для распространения фото- и видеоконтента, в котором содержатся опасные «игры» с детьми. В качестве примера подобных материалов она привела скандал с блогером-миллионником, бросившем своего двухмесячного сына в сугроб, а также видео, на котором дети катаются на привязанных к машине тюбингах.

Публикующие подобные ролики люди не думают о последствиях — в частности о том, что другие родители могут повторить такие опасные «игры», считает Волынец. Она предложила маркировать такой контент, предупреждая, что в видео есть потенциально опасные действия, представляющие угрозу для ребенка.

Детский омбудсмен призвала депутатов поддержать ее инициативу разработкой соответствующего законопроекта.

Напомним, блогер-миллионник Сергей Косенко опубликовал видео, на котором бросает в сугроб двухмесячного младенца. Позднее он заявил, что на самом деле кинул в снег куклу, а затем с помощью монтажа добавил на видео лицо ребенка. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Волынец также призвала освободить многодетные российские семьи от оплаты ЖКУ.