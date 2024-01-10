В России повысился уровень патриотизма среди молодежи

Одним из рекордных показателей молодежной политики России в 2023 году стал процент молодежи, которая верит в возможности самореализации в родной стране. Глава Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала, что сегодня таких молодых людей в стране более 80%.

«Это действительно говорит о том, что сегодня молодые люди имеют максимальное количество возможностей для того, чтобы реализовывать себя в разных сферах», — приводит ее слова издание «СенатИнформ».

Сегодня в России работа по патриотическому воспитанию молодежи приняла системный формат, став элементом системы образования государства. Комплексная работа по реализации молодежной политики и воспитанию выстроена благодаря совместной работе государства и общества, Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежи, а также ведущих студенческих общественных организаций и объединений.

Так, на площадках круглогодичных образовательных центров в разных регионах страны ведется сопровождение и обучение молодых людей. Подобное обучение проходит, например, в Центре знаний «Машук». В марте 2023 года в центре стартовал проект «Твой герой», организованный совместно с Роспатриотцентром и Российским обществом «Знание». Его частниками стали 130 демобилизованных военнослужащих, которые учились работать с детьми и молодежью, говорить с ними о патриотизме, а также разрабатывали собственные проекты, чтобы успешно интегрироваться в мирную жизнь.

Подобную работу также ведут Мастерская управления «Сенеж» и Академия творческих индустрий «Меганом», которая открылась в мае прошлого года в Крыму. Кроме того, в 2023 году в Печорах был открыт образовательный центр «Истоки». Он стал продолжением одноименного форума Росмолодежи и посвящен патриотическому воспитанию.

Результатом комплексной работы стало то, что в конце 2023 года 75% российской молодежи назвали себя патриотами России, а также выразили готовность принимать участие в проектах патриотической направленности. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования аналитического центра университета «Синергия».

Напомним, в основе современной гражданско-патриотической воспитательной системы лежит стратегия национальной безопасности РФ, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным в 2021 году.

Кроме того, глава государства определил задачу по воспитанию детей и молодежи общенациональной. Таким образом, на сегодняшний день во все мероприятия, проекты и программы российской экосистемы молодежной политики интегрированы глубокие патриотические смыслы и ценности.