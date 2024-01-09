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Россияне ответили, успели ли они отдохнуть за новогодние праздники

«КП»: половина россиян не успела отдохнуть за новогодние праздники

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Shutterstock

Половина россиян признались, что не успели отдохнуть за новогодние праздники и хотели бы продлить каникулы еще на неделю, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

«Отдохнул хорошо, но из-за этого хочу отдыхать и дальше», — поделился респондент.

При этом 24% опрошенных сообщили, что отлично отдохнули за праздничные дни, поэтому смогли бодро выйти на работу. Чуть меньше, 21% участников опроса ответили, что устали отдыхать за предоставленные 10 дней. Некоторые из них добавили, что семейные сборы для них являются дополнительным трудом.

«В праздники больше устаешь, чем отдыхаешь. Вся семья в сборе, получается все время: плита-посуда», — отметила респондентка.

Оставшиеся 5% россиян выбрали вариант «другое». По их мнению, зимние каникулы стоит сократить или часть из этих выходных перенести на май.

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина до этого говорила, что стресс после новогодних праздников говорит о том, что скорее всего, выделенных для отдыха дней было недостаточно, и следует взять дополнительный отпуск. По ее словам, признаками стрессового состояния являются физический дискомфорт, отсутствие аппетита и сонливость.

Ранее эксперты подсказали россиянам лучшие месяцы для отдыха.

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