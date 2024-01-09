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Год семьи будет открыт форумом на выставке «Россия» 19 января

Голикова: год семьи будет открыт форумом на выставке «Россия» 19 января

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РИА «Новости»

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова заявила, что год семьи в России будет открыт семейным форумом 19 января, который будет расположен на выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС.

«Открыть Год семьи предполагается Всероссийским семейным форумом «Родные любимые», который пройдет на выставке «Россия» на ВДНХ, начиная с 19 января этого года», — сказала Голикова.

Ранее сообщалось, что создание школы отцовства может стать альтернативой новому школьному предмету «Семьеведение», который может войти в обязательную школьную программу.

В ноябре глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что семьеведение как отдельный предмет может появиться в 2024 году в рамках школьной программы. Она отметила, что этот курс уже преподают в 40 российских регионах, но в рамках курса обществознания.

Ранее психолог объяснил, как привить ребенку семейные ценности.

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