Белгородцев научат оказывать первую помощь

«Единая Россия» организует для белгородцев курсы оказания первой помощи на базе штаба общественной поддержки, рассказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

Он отметил, что у партии есть опыт проведения курсов доврачебной помощи.

«В ряде регионов страны и, в частности, в Белгородской области у нас есть команды волонтеров, которые неоднократно выезжали и продолжают ездить в новые регионы непосредственно для оказания помощи медикам в больницах и прифронтовых госпиталях», — сказал Сидякин.

Также замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор Дарья Лантратова, отметила, что партия совместно с медицинским университетом им. Н.И. Пирогова проводит курсы сестринского дела.

«Слушателями проекта «Женское движение Единой России» стали более 10 тыс. человек. Выпускники получают сертификат медуниверситета и могут работать санитарами в военных госпиталях», — рассказала она.

Лантратова добавила, что курсы первой помощи для жителей Белгорода будут проводить и в онлайн формате.