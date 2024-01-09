Почти миллион человек посетили выставку «Россия» в первые дни января

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ с 3 по 8 января посетили почти миллион человек. Об этом сообщила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Она подчеркнула, что форум посвящен людям. По ее словам, выставка направлена на единство и рассказывает про Родину. Виртуозова считает главной идеей выставки причастность каждого жителя России к успехам страны.

«Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас», — сказала она.

Отмечается, что выставка «Россия» вновь открылась 3 января после двух технических дней, в течение которых специалисты обновляли экспозиции и готовились к встрече гостей.

За эти дни для детей была подготовлена новогодняя программа. Например, в павильоне Сбера проводились мастер-классы по созданию новогоднего мультфильма, участники которых создавали персонажей, прорабатывали их характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на специальном мультстанке.

Также на ВДНХ стартовал фестиваль «Русская зима». Он проходит в национальных традициях и образах сказок, подчеркивающих единение народов России. В рамках мероприятия гостей ждут игры и мастер-классы. Кроме того, на территории Конного клуба ВДНХ проходят выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также мультимедийное шоу.

Мероприятия фестиваля проходили в период с 5 по 8 января и продолжатся 11–14 января. Каждый день гости фестиваля могут встретиться с персонажем русской народной сказки «По щучьему веленью» Емелей, а также прокатиться вместе с ним на настоящей самоходной русской печи.

Помимо этого, на выставке в эти дни проходят шествия Дедов Морозов из разных регионов страны, культурно-познавательные программы и мастер-классы от регионов, а также ледовые шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король».

Ранее сообщалось, что количество посетителей международной выставки-форума «Россия» 5 января превысило 4 млн человек. Четырехмиллионным посетителем выставки стала Дарья Молодцова, приехавшая вместе с супругом из Тулы. Ей подарили сертификат на посещение лучших виноделен России и туристическую поездку по Краснодарскому краю.