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Над нефтебазой «Орелнефтепродукт» пролетели два беспилотника

Shot: над нефтебазой «Орелнефтепродукт» пролетели два беспилотника

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Над нефтебазой «Орелнефтепродукт» пролетели два беспилотника после чего, по словам очевидцев, произошли взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Оперативные службы проверяют информацию о втором беспилотнике над нефтебазой «Орелнефтепродукт». Жильцы ближайших домов сообщают о втором взрыве», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка. Для атаки украинские военные использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Как указано в заявлении, обстрел начался в 15:30. В тот момент на Кировский район Донецка было сброшено два взрывоопасных предмета, при этом уже через 20 минут атака повторилась.

5 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 10 воздушных целей в небе над регионом. В результате атаки пострадали два человека.

Ранее жителям Белгорода дали совет, как укрепить окна для защиты от взрывов.

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