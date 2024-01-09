Бастрыкин потребовал уголовного дела против блогера за ребенка в сугробе

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, ранее на камеру бросившего своего двухмесячного сына в сугроб. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», — говорится в публикации.

Помимо возбуждения уголовного дела, следователям поручено инициировать выдачу Косенко российским правоохранительным органам, а также провести проверку блогера на предмет соблюдения им налогового законодательства.

8 января сообщалось, что российский блогер Сергей Косенко подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына.

На записи Косенко сначала раскачивает своего сына, после чего на камеру бросает младенца в высокий сугроб. При этом полет ребенка запечатлен в замедленной съемке.

Это вызвало негативную реакцию части подписчиков в сети. При этом блогер позже заверил, что на самом деле в ролике используется кукла, а не реальный младенец.

Ранее на скандал вокруг блогера Сергея Косенко отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.