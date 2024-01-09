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В избирательный штаб доставили подписи в поддержку Путина еще из 19 регионов

Подписи в поддержку Путина из 19 регионов России доставили в избирательный штаб

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Максим Богодвид/РИА Новости

Подписи еще из 19 регионов России доставили в избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Подписи доставили из Архангельской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Новосибирской, Иркутской, Томской, Омской и Кемеровской областей. Также подписи привезли из Карелии, Тывы, Алтая, Хакасии, Коми. Кроме того, документы привезли из Ненецкого автономного округа и Алтайского и Красноярского краев.

В штабе добавили, что волонтеры ранее доставили подписи из 58 регионов России.

Напомним, сбор подписей в поддержку Владимира Путина стартовал 23 декабря. В настоящее время собрано более 1,3 млн подписей.

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