Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин предоставил гражданство России боксеру Джонсону

Путин предоставил гражданство РФ американскому боксеру Джонсону

close
100%
Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин предоставил американскому боксеру Кевину Джонсону гражданство Российской Федерации. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента предоставить ему российское гражданство. В августе американец смог получить лицензию Федерации бокса России и изменил свое имя в честь Владимира Путина, взяв отчество Владимирович.

44-летний боксер за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем.

4 января Путин подписал новые указы о гражданстве, дающие право получить российский паспорт на льготных условиях иностранцам-контрактникам и некоторым украинцам. Они смогут подать документы на прием в гражданство без постоянного проживания в стране, а также без знания языка, истории и законодательства. Депутат Александр Хинштейн заявил, что указ решит проблему с выдачей за рубеж ветеранов спецоперации, которым грозит наказание за «наемничество». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров показал украинского военнопленного, попросившего Путина о российском гражданстве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами