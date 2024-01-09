Путин предоставил гражданство России боксеру Джонсону

Президент РФ Владимир Путин предоставил американскому боксеру Кевину Джонсону гражданство Российской Федерации. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще в марте 2023 года Джонсон просил у президента предоставить ему российское гражданство. В августе американец смог получить лицензию Федерации бокса России и изменил свое имя в честь Владимира Путина, взяв отчество Владимирович.

44-летний боксер за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем.

4 января Путин подписал новые указы о гражданстве, дающие право получить российский паспорт на льготных условиях иностранцам-контрактникам и некоторым украинцам. Они смогут подать документы на прием в гражданство без постоянного проживания в стране, а также без знания языка, истории и законодательства. Депутат Александр Хинштейн заявил, что указ решит проблему с выдачей за рубеж ветеранов спецоперации, которым грозит наказание за «наемничество». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров показал украинского военнопленного, попросившего Путина о российском гражданстве.