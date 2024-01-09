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Россиянин признал в суде США вину в попытке финансирования террористов

Минюст США: россиянин признал в суде вину в попытке финансирования террористов

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Гражданин России Мурат Курашев в американском суде признал вину в попытке финансирования террористической организации. Об этом сообщается на сайте минюста США.

«Курашев пытался оказывать финансовую помощь «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в РФ)», — сказано в сообщении ведомства.

В минюсте США указали, что проживающий в городе Сакраменто (штат Калифорния) 36-летний Курашев «с июля 2020 года по февраль 2021 года при помощи сервисов денежных переводов направил около $13 тыс. двум курьерам организации, которая собирала деньги для «Хайят Тахрир аш-Шам».

Россиянину грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф на сумму до $250 тыс. Вынесение приговора запланировано на 18 марта.

В конце декабря в Екатеринбурге силовики задержали четырех иностранцев за финансирование организации «Катиба Таухид Валь-Джихад» в Сирии (признана террористической на территории России).

В феврале 2023 года сотрудникам ФСБ удалось задержать пятерых подозреваемых в сборе средств для террористов международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» на территории Сирии.

Ранее в Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту.

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