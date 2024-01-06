В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту

Представители правоохранительных органов Ирана задержали 11 человек, которых подозревают в причастности к теракту у кладбища в городе Керман. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министерство разведки страны.

В публикации отмечается, что в Кермане также был обнаружен дом, в котором проживали двое устроивших взрывы террористов-смертников. В здании были обнаружены готовые к применению взрывные устройства. По данным агентства, один из задержанных является гражданином Таджикистана.

В Министерстве внутренних дел Ирана рассказали, что жертвами теракта стали 89 человек. Из них 12 были гражданами Афганистана. Среди погибших 9 детей в возрасте до 10 лет и 30 подростков в возрасте до 18 лет.

До этого стало известно, что верховный руководитель Ирана Али Хаменеи на фоне теракта в Кермане призвал избегать прямой военной конфронтации с американской стороной, а также приказал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками «прокси-группировок» на американские базы.

Накануне сообщалось, что террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы в городе Керман в Иране.

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