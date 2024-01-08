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Число пострадавших в ДТП на трассе М-11 выросло до 16 человек

Число пострадавших в ДТП на трассе M-11 под Новгородом выросло до 16 человек

Количество пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области на трассе М-11 увеличилось до 16, погибли четыре человека. Об этом сообщает МЧС России.

«По уточненным данным, всего пострадали 20 человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребенок. Травмированы 16, из них 5 детей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовой аварии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области. По информации Следкома, уголовное дело завели по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая предполагает наказание за выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент на месте происшествия работают сотрудники СК.

ДТП произошло на 526-м км трассы М-11 8 января. Столкнулись более 50 грузовиков и легковых автомобилей, в результате чего пострадали 10 человек, включая двух детей. Известно о четырех летальных случаях, в числе которых есть один ребенок.
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В настоящее время движение в сторону Москвы перекрыто, съезд на трассу М-10 Москва – Петербург осуществляется на 545-м километре.

До этого в Калининградской области на Зеленоградской трассе произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, на дороге столкнулись шесть автомобилей. На кадрах с места инцидента заметно, как у одной машины смяло переднюю часть.

Ранее движение по трассе М-4 «Дон» частично закрыли из-за снегопада.

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