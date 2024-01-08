В Киеве протекает станция метро на красной ветке

На станции киевского метрополитена «Академгородок» произошла протечка воды. Об этом сообщает РИА Новости.

«В метро Киева произошла очередная беда. В вестибюле станции «Академгородок» через потолок начала просачиваться вода. Потолок на станции метро течет как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что работники метрополитена подложили тряпки и пластиковые бутылки под протечку.

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