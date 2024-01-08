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Стало известно о второй железной дороге между ДНР и Ростовской областью

Солнцев: ДНР и Ростовскую область планируют соединить ж/д ниткой в 2024 году

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Игорь Агеенко/РИА Новости

Донецкую народную республику (ДНР) и Ростовскую область планируют связать железнодорожной ниткой в 2024 году. Об этом заявил председатель правительства ДНР Евгений Солнцев, сообщает ТАСС.

В сообщении отмечается, что постоянное железнодорожное сообщение между регионами было прервано в 2014 году после начала боевых действий в Донбассе.

«Запланировано проложить две железнодорожные линии: одну из Донецка в Ростов–на–Дону, другую — закольцованную в регионе», — пояснил Солнцев.

Глава республиканского правительства отметил, что строительство путей запланировано на текущий год. Данная мера, по его словам, позволит сделать доставку грузов для развития региона более эффективной.

Также премьер указал, что в республике планируется восстановить более 1000 км автомобильных дорог.

В декабре президент России Владимир Путин рассказал о возросшей нагрузке на железную дорогу в Крыму. При этом он отметил уверенный рост пассажиропотока в республику.

Ранее политолог отметила бесперебойную работу железных дорог в России.

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