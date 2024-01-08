Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудников ФСБ обвиняют в получении взяток в размере нескольких миллиардов рублей

СК предъявил обвинение троим офицерам ФСБ по делу о взятках на 5 млрд рублей

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

Трое офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что дело расследует главное следствие управления Следственного комитета России. Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Ушаков также обвиняется в статье «организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения».

Сообщается, что Манышкин и Царев заключили сделку со следствием. Они находятся под домашним арестом.

27 декабря Замоскворецкий суд арестовал главу ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере.

23 декабря в Сочи в рамках расследования уголовного дела о получении взятки под стражу был заключен заместитель директора «Росзаповедцентра».

Ранее сообщалось, что экс-директора департамента Минпросвещения арестовали в Москве.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами