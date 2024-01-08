Сотрудников ФСБ обвиняют в получении взяток в размере нескольких миллиардов рублей

Трое офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ) обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что дело расследует главное следствие управления Следственного комитета России. Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Ушаков также обвиняется в статье «организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения».

Сообщается, что Манышкин и Царев заключили сделку со следствием. Они находятся под домашним арестом.

27 декабря Замоскворецкий суд арестовал главу ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке в особо крупном размере.

23 декабря в Сочи в рамках расследования уголовного дела о получении взятки под стражу был заключен заместитель директора «Росзаповедцентра».

Ранее сообщалось, что экс-директора департамента Минпросвещения арестовали в Москве.